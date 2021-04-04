Звезду телесериала "Воронины" госпитализировали с пневмонией на фоне коронавируса

Российский актёр Станислав Дужников попал в одну из московских больниц с пневмонией на фоне коронавируса. Врачи оценивают состояние 47-летнего артиста как средне-тяжёлое.

Как пишет StarHit, течение болезни осложняется гипертонией, панкреатитом, а также бронхитом, однако по словам его бывшей супруги Кристины Бабушкиной, серьёзных поводов для беспокойства нет.

"Всё хорошо, он для профилактики лежит в клинике. Подышит, поставит капельницы. Ожидаем, что скоро выпишется", – говорит она.

Напомним, что Дужников родился в 1973 году в Саранске. Зрителям он больше всего известен по фильму "ДМБ" и роли Лёни Воронина в комедийном сериале "Воронины".