Мошенники предложили пенсионеру из Барнаула компенсацию за лекарства и обманули его

В Барнауле неизвестные под предлогом компенсации за лекарства похитили у 72-летнего пенсионера 56 тысяч рублей. Злоумышленников ищут правоохранители, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанин рассказал, что с московского номера ему позвонила незнакомая девушка и представилась сотрудницей государственной организации. Она заверила, что медицинская компания, в которой мужчина покупал через интернет лекарства, продавала подпольные препараты и теперь возмещает деньги клиентам.

Пенсионер поверил незнакомке и захотел компенсацию. После этого с ним связался другой неизвестный сотрудник и попросил его перевести 25 тысяч рублей. Когда барнаулец зачислил нужную сумму, ему сообщили, что этого недостаточно и необходимо перевести ещё 31 тысячу якобы для уплаты страховки.

"Потерпевший и в этот раз ничего не заподозрил и сделал так, как велел злоумышленник. Внучка пенсионера узнала о действиях дедушки и предположила, что с ним всё это время общались злоумышленники. После чего он обратился с заявлением в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".