Оживаем. Как Барнаул встречает долгожданную весну-2021

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кажется, зима наконец-то покинула Алтайский край и нас начало согревать весеннее солнышко. И Барнаул сразу отреагировал на долгожданное тепло. Толпы детей с самокатами оккупировали улицы города, а на лавочке можно задержаться дольше чем на пять минут. Совсем скоро начнётся ледоход: гидрологи пообещали amic.ru, что это может произойти уже 13 апреля. А дальше – цветущие яблони и лето. Надо только ещё чуть-чуть подождать. А пока смотрите фотографии от Екатерины Смолихиной, как Барнаул встречает весну.