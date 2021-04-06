В Госдуме рассмотрят вопрос об ужесточении наказания за езду в пьяном виде

Госдума в весеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрит вопрос об ужесточении наказания для нетрезвых водителей. Об этом пишет "Российская газета".

"Их не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были", – прокомментировал проблему пьяных водителей председатель Госдумы Вячеслав Володин.

К вопросу вернулись после резонансного ДТП с блогером Эдвардом Билом (он, кстати, был за рулём трезвым). ДТП произошло на Садовом кольце в Москве 1 апреля. В аварию попало сразу пять машин, а женщина, сидевшая за рулём одного из автомобилей, получила серьёзные травмы.

На блогера завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ему грозит до двух лет лишения свободы.