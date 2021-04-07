Барнаул вошёл в топ-10 "беременных" городов России

Барнаул вошёл в десятку городов России с наибольшей долей людей, которые ждут пополнения в 2021 году, следует из результатов исследования "Сбербанк страхование жизни". Об этом сообщает "Прайм".

В целом по России около 11% семейных пар ожидают прибавления в 2021 году или знают о таких намерениях родных.

"По числу пар, ожидающих пополнения в 2021 году, лидируют Махачкала и Набережные Челны (по 15% в каждом городе), Уфа (14%), далее следуют Ульяновск, Казань, Барнаул, Астрахань (по 13%), – уточнили в Сбербанке. – Реже такие планы озвучивали в Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке (по 9%)".

При этом 80% россиян считают лучшим подарком на рождение ребёнка деньги, а ещё 8% граждан хотели бы получить детскую кроватку или коляску. Остальные участники опроса предпочли одежду для новорождённых или предметы личной гигиены.

Большинство респондентов (83%) убеждены, что детям необходимо дать стартовый капитал при вхождении во взрослую жизнь. У родителей самым популярным подарком на совершеннолетие ребёнка стала квартира – её хотели бы подарить 52% опрошенных. Деньги на обучение или первый взнос на ипотеку желают презентовать 27% россиян, автомобиль – 8%. Ценные бумаги или акции популярны у 8% родителей.

По словам исполнительного директора дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Ольги Монаховой, 22% россиян будут формировать стартовый капитал для детей при помощи вклада, а 51% опрошенных планируют откладывать небольшие суммы, чтобы материально поддержать ребёнка при вхождении во взрослую жизнь.