Житель Алтайского края избил подростка палкой ради дорогостоящего телефона

В Бийске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, которого обвиняют в разбойном нападении на подростка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года. Тогда молодой человек подъехал к дому 17-летнего знакомого и попросил его "спуститься для разговора". Когда подросток сел в машину, его отвезли на безлюдный участок местности.

"Злоумышленник стал избивать юношу, требуя передать ему дорогостоящий телефон и деньги. Кроме того, используя в качестве оружия верёвку, он сдавливал шею потерпевшего и наносил удары палкой. После того как подросток пообещал отдать ценности, обвиняемый отвёз его домой, однако забрать требуемое не смог по независящим от него обстоятельствам – помешали родственники потерпевшего", – говорится в сообщении.

Подросток получил травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговую. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело ушло в суд. Также отмечается, что в феврале текущего года бийчанина уже осудили за аналогичное преступление против другого мужчины.