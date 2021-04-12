В Алтайском крае приступили к раннему весеннему боронованию почвы

В степных районах Алтайского края приступили к раннему весеннему боронованию почвы, сообщил замминистра сельского хозяйства региона Сергей Межин на оперативном совещании регионального правительства.

По словам чиновника, в минувшие выходные к работам на выборочных полях приступили в Михайловском, Кулундинском и Ключевском районах. С потеплением аналогичные работы проведут и на других территориях края.

"Аграрии степной зоны региона традиционно первыми начинают выводить в поля технику для раннего весеннего боронования с целью максимально оперативного закрытия влаги в условиях постоянного её дефицита", – рассказали в пресс-центре краевого правительства.

Напомним, что в 2020 году аграрии Алтайского края собрали на 15,2% меньше урожая, чем в 2019-м. По словам главы регионального Минсельхоза Александра Чеботаева, серьёзно на результатах сказалась летняя засуха.