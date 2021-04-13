Сибиряк застрелил домашнего лося

В Красноярском крае полицейские возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего рецидивиста, подозреваемого в убийстве одомашненного лося, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл в посёлке Артюгино Богучанского района. По данным полиции, местный житель утром выпустил за пределы двора годовалого лося по кличке Май.

"Животное в недельном возрасте, забредшее на территорию посёлка, мужчина подобрал около года назад и вырастил. Лось не представлял опасности для местных жителей, но после предпринятых попыток отправить его в дикую среду возвращался в населённый пункт", – рассказали в ведомстве.

Во время выгула к животному подъехал КамАЗ под управлением ранее судимого мужчины. Через окно грузовика водитель дважды выстрелил в лося из ружья, намереваясь забрать тушу "для употребления в пищу".

У злоумышленника изъяли незарегистрированное оружие и патроны. Полицейские выясняют, каким образом ружьё оказалось у мужчины. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что трое браконьеров застрелили сибирскую косулю и её детёнышей в Алтайском крае. Теперь мужчины предстанут перед судом.