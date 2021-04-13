Мокрый снег обещают в Алтайском крае 13 апреля

Незначительное похолодание с небольшими осадками ожидается в Алтайском крае во вторник, 13 апреля. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха днём составит от +8 до +13 градусов. По югу и востоку в течение дня выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а по западу утром ожидается туман. Ветер северный, 4-9 метров в секунду.

В Барнауле утром прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Днём воздух прогреется до +11 градусов. Скорость ветра, как и в целом по региону, не превысит девяти метров в секунду.