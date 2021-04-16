Для самых романтичных: "Love Radio Барнаул" бесплатно организует свадьбу двум влюбленным

Love Radio Барнаул приглашает влюбленные пары поучаствовать в интернет-конкурсе "Выходи за меня". Каждая история любви – трогательная, интересная и волнительная. Теперь у вас есть возможность рассказать свою историю всему городу и получить в подарок идеальную свадьбу от лучших event-специалистов Барнаула.

Принять участие в конкурсе может пара, которая запланировала торжество в свадебный сезон 2021 года. Для этого нужно заполнить анкету на сайте выходизаменя22.рф и ждать объявления финалистов. Заявки уже принимают.

Еженедельно по четвергам, с 22 апреля по 20 мая 2021, в эфире "Love Radio Барнаул" в программе Big Love Message с 16:00 до 17:00 на волне 91.5 FM будут выбирать две пары, которые выйдут в финал конкурса.

Победителей среди финалистов определит жюри на вечеринке "Love Radio Барнаул", которая пройдёт в конце мая 2021 года.

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