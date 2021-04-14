Виталий Милонов предложил российским туристам вместо Турции отдохнуть на Алтае

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил россиянам вкладывать деньги во внутренний туризм. В качестве альтернативы Турции он предложил съездить отдохнуть на Алтай, Камчатку или в Армению.
Как заявил Милонов, отечественным путешественникам стоит выбирать более дружественные страны для отдыха.
"То, что в Турцию ездить не надо, это совершенно правильно. Нечего там делать россиянам с тех пор, как Турция была вовлечена на стороне ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ) в сирийский конфликт", – цитирует его слова "Радио 1".
По его мнению, отличными местами для отдыха станут Алтай, Камчатка или Армения, которая настроена к России более дружественно.
Напомним, что Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Ограничения, по словам властей, связаны с тяжёлой эпидобстановкой – в Турции выявляют за сутки более 50 тысяч заражённых.
Комментарии
охота ему в ответ сказать иди ты на ....
Незнаком с деятельностью Милонова, но его мнение полностью поддерживаю!!! А то Турки и другие страны издеваются над РФ, а мы им ещё и свои деньги несём! Да, пусть мы будем отдыхать в м..сранске, но враждебные к нам, государства, хоть так, ощутят финансовый удар!
Из Москвы лучше в Сочи. Там море,горы и ближе. Сибирякам в Горный.
Правильно говорит, надо внутренний туризм развивать, делать его более дешевым и качественным.
Вот странное население в стране - этот бесноватый предлагает отдыхать при температуре воды 4 градуса, а в Турции уже плюс 18 - но его опять изберут!!!
14.04.2021 17:13
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В Сочи летом вода теплая.
14.04.2021 17:11
- гость
Как внутренний туризм станет: "дешевым и качественным", если конкуренции нет. Зачем стараться быть, как зарубежные курорты по цене/качеству, если конкуренции нет? Ведь при закрытых границах туристы вынуждены будут отдыхать в тех условиях, что имеются.