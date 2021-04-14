Виталий Милонов предложил российским туристам вместо Турции отдохнуть на Алтае

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил россиянам вкладывать деньги во внутренний туризм. В качестве альтернативы Турции он предложил съездить отдохнуть на Алтай, Камчатку или в Армению.

Как заявил Милонов, отечественным путешественникам стоит выбирать более дружественные страны для отдыха.

"То, что в Турцию ездить не надо, это совершенно правильно. Нечего там делать россиянам с тех пор, как Турция была вовлечена на стороне ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ) в сирийский конфликт", – цитирует его слова "Радио 1".

По его мнению, отличными местами для отдыха станут Алтай, Камчатка или Армения, которая настроена к России более дружественно.

Напомним, что Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Ограничения, по словам властей, связаны с тяжёлой эпидобстановкой – в Турции выявляют за сутки более 50 тысяч заражённых.