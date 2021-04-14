Житель Алтая погиб из-за стеклоомывающей жидкости с метанолом

Житель Республики Алтай погиб из-за отравления стеклоомывающей жидкостью, в связи с чем Роспотребнадзор провёл экспертизу и пресек реализацию опасной продукции.

"Экспертиза стеклоомывающей жидкости Snowstorm-30С, изъятой у продавца торгового центра "Ткацкий 2", показала, что содержание в ней метанола превышено гигиенический норматив в 188 раз, – уточнили в ведомстве. – По результатам надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора арестовано 9 литров "стеклоомывайки". Представитель юридического лица приглашён для составления протокола".

Напомним, ни в коем случае нельзя брать жидкость для омывания стёкол, которая содержит метанол. Её распространение запрещено в стране распоряжением главного государственного санитарного врача РФ.

Метанол – опаснейший яд, даже в малых дозах он способен причинить вред здоровью человека. Его токсичность состоит в том, что при попадании в организм он с течением времени окисляется до ядовитого состояния, что впоследствии вызывает слепоту и негативно влияет на нервную систему.

Для того чтобы отравиться ядовитыми парами метанола, совсем не обязательно его пить. Достаточно просто использовать некачественную "незамерзайку" по назначению, и пары яды будут поступать в организм через дыхательную систему.