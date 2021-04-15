Подозреваемый в обмане старушек расплакался на допросе в Барнауле

Полицейские задержали подозреваемого в мошеннических действиях против пожилых жительниц Барнаула, рассказали amic.ru в пресс-службе УМВД России по городу. С конца марта он обманул шесть пенсионерок.

"Неизвестный звонил им по телефону, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что их сын или дочь только что устроили аварию на дороге, а также то, что он может помочь попавшим в беду родственникам избежать уголовной ответственности, – рассказали в ведомстве. – Для решения несуществующей проблемы от доверчивых граждан требовалось передать прибывшему к ним домой курьеру необходимую сумму".

Запросы мошенника зависели от платежеспособности жертвы. Так, 88-летняя пенсионерка ради сына отдала 300 тысяч рублей, 92-летняя – 200 тысяч для спасения дочери. В общей сложности потерпевшие лишились свыше 800 тысяч рублей.

21-летний задержанный сознался в содеянном. Расплакавшись, он рассказал следователям историю о том, что не хотел заниматься обманом, но его заставили, угрожая расправиться с родственниками. Насколько его слова соответствуют действительности, разберутся правоохранители. На время расследования подозреваемого заключили под стражу.