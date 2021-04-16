Бухгалтера алтайской школы будут судить за мошенничество почти на 500 тысяч рублей

Следователи завершили расследование уголовное дела в отношении бухгалтера школы в Шипуновском районе, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 59-летняя женщина, "используя свое служебное положение, ввела в заблуждение директора учебного заведения, которому заявила о якобы полагающихся ей компенсационных выплатах по должности бухгалтера".

"По версии следствия, в период с января 2017 года по май 2020 года обвиняемая зачислила на свои счета в виде заработной платы денежные средства в сумме 409 тысяч рублей. После чего потратила их на различные бытовые нужды", – говорится в сообщении.

Обвиняемая признала свою вину, а также активно способствовала расследованию преступления и добровольно возместила ущерб в полном объёме. Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере" передали в суд.