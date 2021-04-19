Бийский водоканал оштрафовали на 2,7 млн рублей

Алтайские антимонопольщики наложили на МУП города Бийска "Водоканал" административный штраф в размере 2,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте УФАС по региону.

По данным ведомства, ООО "Бийскпромводы", которое оказывает водоканалу услуги по транспортировке и сбросу в Бию сточных вод, запросило у МУП техусловия на проектирование узла коммерческого учёта транспортируемых сточных вод. Однако предприятие отказалось их предоставить. Водоканал утверждал, что транспортировкой сточных вод "Бийскпромводы" не занимается – только сбросом.

УФАС выяснила, что услуги транспортировки всё-таки оказывались, а отсутствие узла учёта не позволяет определить фактический объём выполненных работ. Следовательно, невозможно установить плату, которая причитается компании "Бийскпромводы".

Подчёркивается, что правомерность постановления антимонопольщиков подтвердили арбитражные суды двух инстанций.