Алтайская промышленность показала рост в первом квартале 2021 года

Промышленное производство в Алтайском крае за первый квартал 2021 года выросло на 2,1%, сообщает пресс-служба правительства региона. Рост произошёл за счёт пищевой промышленности и энергетики.

Как сообщает пресс-служба региональных властей, выпуск пищевых продуктов вырос на 9,9%, лекарств – на 19,5%. Также Алтайкрайстат отмечает положительную динамику в области энергетики – за январь-март производство электроэнергии увеличилось на 5,4%, а пара и горячей воды – на 11,5%. Также достижения отмечаются и в сфере водоснабжения – на 15,6%.

Негативная ситуация наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых (-11,3%), производстве одежды (-15,3%), мебели (-21,8%), кожи и изделий из неё (-68,9%).