Размер и график получения пенсий изменится в России из-за майских праздников, пишет Life.ru.

Так, изменения в графике коснутся практически всех пенсионеров. До 30 апреля пенсию получат те, кому начисляют её в первых числах месяца, а тем, кому деньги приходят с 8-го по 10-е число, выплаты полагаются с 4 по 7 мая.

Кроме того, с 1 мая пересчитают размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и пенсионерам, которые работали в угольной промышленности.

Также ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную федеральную выплату. В этом году она составит 10 тысяч рублей и будет перечислена вместе с пенсией за май.