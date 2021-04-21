Холод, дождь и снег обещают в Алтайском крае 21 апреля

Холодная погода с небольшими осадками будет преобладать в Алтайском крае в среду, 21 апреля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

В отдельных районах синоптики обещают небольшой снег, дождь и мокрый снег. Также прогнозируется гололедица. Температура воздуха в целом по краю составит от +1 до +6 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут от +1 до +3 градусов. Вечером ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Скорость западного ветра – до 7 м/с.