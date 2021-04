Американские диетологи назвали продукты питания, которые особенно полезны для мужчин. По их мнению, в рационе должно быть больше миндаля, помидоров и черники.

Как сообщает издание Eat This, Not That!, нутрициолог Кери Ганс рассказал, что для сильного пола особенно полезен миндаль. Он богат магнием, который важен для здоровья сердца и кровеносных сосудов, а также повышает уровень тестостерона.

Диетолог Эми Шапиро посоветовал мужчинам есть продукты, в которых содержится большое количество антиоксиданта ликопина – например, помидоры. Микроэлемент предотвращает развитие рака предстательной железы, которое грозит каждому девятому мужчине.

Эксперт Кристи Бриссет отметила, что рак простаты особенно часто развивается у мужчин с ожирением, а потому при проблемах с избыточным весом стоит есть больше овощей и фруктов. Особенно помогает черника, в которой содержится большое количество растительных волокон и витамина C при низкой калорийности.

Диетологи Лиззи Лакатос и Тэмми Лакатос-Шеймз рекомендуют мужчинам чаще употреблять сардины вместо бифштексов. В них содержится омега-3, которая снижает риск заболеваний сердца и нормализует давление.

Также эксперты советуют разнообразить рацион шпинатом, йогуртами, картофелем, авокадо, арбузами, цельными злаками и каждый день выпивать стакан красного вина.