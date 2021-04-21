Американские диетологи назвали продукты питания, которые особенно полезны для мужчин. По их мнению, в рационе должно быть больше миндаля, помидоров и черники.
Как сообщает издание Eat This, Not That!, нутрициолог Кери Ганс рассказал, что для сильного пола особенно полезен миндаль. Он богат магнием, который важен для здоровья сердца и кровеносных сосудов, а также повышает уровень тестостерона.
Диетолог Эми Шапиро посоветовал мужчинам есть продукты, в которых содержится большое количество антиоксиданта ликопина – например, помидоры. Микроэлемент предотвращает развитие рака предстательной железы, которое грозит каждому девятому мужчине.
Эксперт Кристи Бриссет отметила, что рак простаты особенно часто развивается у мужчин с ожирением, а потому при проблемах с избыточным весом стоит есть больше овощей и фруктов. Особенно помогает черника, в которой содержится большое количество растительных волокон и витамина C при низкой калорийности.
Диетологи Лиззи Лакатос и Тэмми Лакатос-Шеймз рекомендуют мужчинам чаще употреблять сардины вместо бифштексов. В них содержится омега-3, которая снижает риск заболеваний сердца и нормализует давление.
Также эксперты советуют разнообразить рацион шпинатом, йогуртами, картофелем, авокадо, арбузами, цельными злаками и каждый день выпивать стакан красного вина.
Комментарии
Где столько денег взять на правильное питание?
Только в той же Америке широко применяется гормональная терапия для продления жизни и молодости у мужчин. Никакие орехи не поднимут падающий уровень тестостерона.
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