Спикер Алтайского Заксобрания, секретарь реготделения "Единой России" Александр Романенко выступил с инициативой по решению жилищного вопроса детей-сирот. Он предлагает создать федеральную программу, которая бы чётко определяла "правила игры". Романенко озвучил своё предложение на заседании комиссии Совета законодателей РФ по вопросам социальной политики, прошедшей 20 апреля.

Участники совещания подчеркнули, что жилищная проблема детей-сирот актуальна для всех российских регионов, и каждый решает её по-своему. При этом есть сложности, с которыми сталкиваются везде: квартир нужного метража, качества и уровня социальной обеспеченности не хватает. Федеральный закон позволяет предоставлять детям-сиротам не более четверти квартир в одном доме. Кроме этого, жильё в сельской местности практически не рассматривается при подборе для детей-сирот, так как считается "неформатным".

Александр Романенко предложил разработать единую федеральную программу, по аналогии с уже действующими программами, которые созданы для обеспечения квартирами ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих. Также спикер АКЗС предложил распространить практику выдачи сиротам жилищных сертификатов на территорию всей страны, усилив при этом контроль и ответственность за мошенничество в этой сфере.

"Одного регионального законодательства в этой части недостаточно. Должно быть федеральное регулирование. Следуя букве закона, за гражданином даже при использовании сертификата может сохраняться право стоять в очереди на получение жилья. Тут возможны правовые коллизии и судебные споры. Высказывают опасения и возможности мошеннических действий в отношении сертификатов, риске поспешной продажи приобретённого жилья и так далее. На наш взгляд, на федеральном уровне нужны законодательные механизмы, позволяющие защитить интересы сирот. Например, введение ответственности за незаконное обналичивание жилищного сертификата, по аналогии с материнским капиталом", – цитирует Романенко сайт ЕР.

Законодатели регионов поддержали предложение. Вскоре проект направят в Госдуму и в парламенты субъектов РФ.