ВТБ в Сибири выпустил 50 тысяч цифровых карт

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. С тех пор клиенты банка в Сибири оформили более 50 тысяч виртуальных карт. Из них 37 тысяч – в 2020 году, и 13 тысяч – за первый квартал 2021 года.
В марте 2021 года, помимо карт международных платёжных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта "Мир" – за первые две недели клиенты ВТБ по всей стране оформили более 8 тысяч таких карт.
В регионах Алтая банк выпустил около 6 тысяч цифровых карт. Клиенты активно используют их для покупок: с начала запуска технологии владельцы дебетовых карт из этих двух регионов потратили на товары и услуги 150 миллионов рублей.
Чаще всего держатели дебетовых цифровых карт ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай используют их для покупки продуктов питания – на эти цели с начала прошлого года было направлено 38,6 миллиона рублей. На втором месте по объёму операций – магазины одежды и обуви, здесь траты достигли 12 миллионов рублей. В ресторанах и кафе клиенты оплатили покупки на 10 миллионов рублей, в магазинах электроники – на 8,3 миллиона рублей. Замыкают топ-5 траты на оплату услуг ЖКХ – 7,2 миллиона рублей.
"Практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без "пластика", в том числе оплату с помощью смартфона. Поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут привычными для клиентов. Это подтверждает резкий рост спроса на них – меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общего объёма эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате", – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.
В целом по России ВТБ выпустил свыше 500 тысяч цифровых карт: более 470 тысяч дебетовых и почти 45 тысяч кредитных виртуальных карт, которые банк начал выпускать в декабре 2020 года. За это время объём транзакций по виртуальным картам превысил 15 миллиардов рублей.
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