СК: в барнаульском парке "Юбилейный" нашли скелет взрослого человека

Скелет, найденный в барнаульском парке "Юбилейный", принадлежит не подростку, а взрослому человеку. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Ранее в ряд СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщили, что скелет может принадлежать подростку 15-17 лет. Кроме того, тело могло пролежать в парке около пяти лет. Эту информацию в СК также опровергли. Окончательные выводы будут сделаны после необходимых экспертиз.
Напомним, человеческий скелет в парке "Юбилейный" нашёл в понедельник, 19 апреля, прохожий, возвращавшийся с работы. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшего.
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