Незадолго до длинных майских каникул, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подведёт итоги 2020 года для региона. 29 апреля руководитель краевого кабмина выступит с традиционным отчётом перед депутатами Алтайского Заксобрания. Основные тезисы доклада уже известны.
Главная мысль грядущего выступления: регион, несмотря на пандемию, сохранил поступательное развитие. А некоторые экономические показатели (например, зарплаты) оказались заметно лучше, чем в целом по России. О чём ещё скажет глава Алтайского края – в обзоре amic.ru.
Зарплаты росли вопреки всему
Как сказано в тезисах отчёта губернатора Алтайского края о результатах деятельности регионального правительства за 2020 год (документ опубликован на сайте АКЗС), работа краевых чиновников "позволила вернуться к росту экономики темпами выше среднероссийских". Например, индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 99,9%. А вот по стране он опустился до 97,4%.
Также на 11,9% вырос объём строительных работ. В крае ввели более 826 тысяч кв. м жилья, что на 9,1% больше, чем в 2019 году. Объём инвестиций в экономику региона вырос на 2,9% и достиг 122 млрд рублей.
Также, несмотря на ковид, в Алтайском крае опять увеличились зарплаты. В 2020 году – на 3,5%, до 29 983 рублей. А при этом по стране зарплаты росли чуть медленнее – на 2,5%.
"Стабилизировали смертность"
Есть в губернаторских тезисах и упоминание болевых точек. Например, тот урон, который нанесла пандемия, как жителям, так и экономике. Из-за ковида просел общепит (на 21,2%) и розничная торговля (на 8%). Помимо этого, сократился объём валового регионального продукта (ВРП) – до 97,5%. Кроме того, пострадал и до сих пор успешный аграрно-промышленный комплекс. Показатель составил всего лишь 96,3% от уровня 2019 года.
При этом Алтайский край смог добиться рекордного по уровню доходов бюджета – 154 млрд рублей. Во многом эти цифры обеспечены вливаниями из федерального центра. Для сравнения: бюджет на "доковидный" 2019 год составлял 105 млрд рублей.
В документе указаны и демографические потери, которые понёс Алтайский край в 2020 году. Так, естественная убыль населения увеличилась в 1,6 раза. Тем не менее в тезисах подчёркивается: правительство работало в направлении здравоохранения, развивало медорганизации, искало кадры. Это позволило "сдержать и стабилизировать" смертность в регионе.
Также в отчёте губернатора упоминается, что в момент острой необходимости удалось оперативно ввести дистанционное обучение в школах. Ещё одно достижение 2020 года – обеспечение учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Напомним, такое поручение дал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в январе 2020 года. Он предложил обеспечить горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс, начиная с сентября 2020 года. Средства на это выделили из федерального, регионального и местного бюджетов.
О том, как и чем кормят детей в школах, amic.ru в большом интервью рассказал директор КШП "Глобус" Евгений Скурлатов. Почитайте его обязательно.
Есть над чем работать
Есть в губернаторских тезисах и немного самокритики. На 2021 год правительство ставит себе задачу уделить особое внимание проблемам низких доходов населения, напряжённости на рынке труда, демографии, дефициту кадров в образовании и медицине, а также в сфере государственного и муниципального управления.
Виктор Томенко выступит с отчётом о работе краевого правительства на сессии Алтайского Заксобрания 29 апреля. Ранее парламентские фракции подготовили вопросы к его докладу. Среди них сюжеты, которые касаются медицины, местного самоуправления, общественного транспорта, бедности населения, газификации и т. д.
Комментарии
Всё хорошо!, стабильно вымираем!!!
Растёт только строительство, исходя из статьи, поэтому они и продают всё возможное и невозможное застройщикам. А то вообще похвастаться нечем было
А у нас в АК есть успехи????????
Главные "успехи" в крае это, конечно, "оптимизированная" до упора медицина, которая дала огромный прирост смертности в период пандемии. Ну и нищий уровень жизни большинства населения края.
Так что, Витя, рапортуй, не стесняйся, может еще орденок подкинут за выполнение линии партии и правительства.
Край добился небывалых успехов,может губернатора пора в Москву забрать?