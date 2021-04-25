У россиян появилась возможность купить себе машину "как у Путина"

Бронированные лимузины Aurus уже продаются на онлайн-площадках. Об этом агентству РИА Новости рассказал директор по продажам компании Aurus Артём Юсупов.
"Доступными к заказу являются и защищённые версии автомобилей Aurus, имеющие высочайшую степень заводского бронирования", – сказал Юсупов и добавил, что передача машин станет возможна после серийного запуска в мае.
По данным дилера "Авилон", цена за автомобиль со стандартной колёсной базой составит 73 млн рублей, а с удлинённой – 106,9 млн рублей.
Бронированный лимузин Aurus Senat в своих поездках использует президент Владимир Путин. Броня машины способна выдержать пистолетные, автоматные и выстрелы из крупнокалиберных винтовок.
Комментарии
Зато туалеты на улице и ветераны без жилья
у Клутина нива же и прицеп скиф
google сочетание "Авилон аурис" найти не может, статья кем то проплачена? Или у современных журналистов нет привычки на источники опираться?
Авто ценой от миллиона баксов?
Они там не уху ели?
Будут покупать.
Красивое авто.
ЗА ТАКОЙ КОРОТКИЙ СРОК НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ХОРОШЕЕ АВТО
Сто лет назад была частушка:" Мундир английский, погон российский, табак японский..."
Это про Aurus.