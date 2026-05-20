Основные нарушения — заросшие сорняками территории, мусор, разрушенные постройки

20 мая 2026, 16:01, ИА Амител

Заброшенный участок / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Около 100 тысяч человек рискуют лишиться своих земельных участков за их заброшенность или нецелевое использование, сообщили "Известия". В 2025 году 7,5 тысячи владельцев получили предписания Росреестра об устранении нарушений, а 91 тысяча — предостережения. Если нарушения не будут устранены, участки могут изъять через суд.

«Поправки в Земельный кодекс, вступившие в силу 1 марта 2025 года, установили четкие сроки освоения участков и признаки их неиспользования, такие как захламление, разрушенные здания и заросли сорняков», — пишет издание.

На устранение нарушений дается от 30 до 90 дней, после чего документы передаются в органы местного самоуправления для подачи иска в суд. Собственники могут обжаловать предписания или попросить отсрочку, если имеют уважительные причины.

Сотрудники Росреестра используют дроны для дистанционного контроля, и уже устранено 17 118 нарушений. Риски изъятия выше для ликвидных участков, которые могут быть проданы.

Органы местного самоуправления формируют комиссии для выявления неиспользуемых земель. Хотя закон вступил в силу недавно, у собственников есть время привести участки в порядок.

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