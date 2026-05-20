Около 100 тысяч россиян могут лишиться земельных участков из-за новых требований
Основные нарушения — заросшие сорняками территории, мусор, разрушенные постройки
20 мая 2026, 16:01, ИА Амител
Около 100 тысяч человек рискуют лишиться своих земельных участков за их заброшенность или нецелевое использование, сообщили "Известия". В 2025 году 7,5 тысячи владельцев получили предписания Росреестра об устранении нарушений, а 91 тысяча — предостережения. Если нарушения не будут устранены, участки могут изъять через суд.
«Поправки в Земельный кодекс, вступившие в силу 1 марта 2025 года, установили четкие сроки освоения участков и признаки их неиспользования, такие как захламление, разрушенные здания и заросли сорняков», — пишет издание.
На устранение нарушений дается от 30 до 90 дней, после чего документы передаются в органы местного самоуправления для подачи иска в суд. Собственники могут обжаловать предписания или попросить отсрочку, если имеют уважительные причины.
Сотрудники Росреестра используют дроны для дистанционного контроля, и уже устранено 17 118 нарушений. Риски изъятия выше для ликвидных участков, которые могут быть проданы.
Органы местного самоуправления формируют комиссии для выявления неиспользуемых земель. Хотя закон вступил в силу недавно, у собственников есть время привести участки в порядок.
Ранее amic.ru писал, что историк призвал не уничтожать Ковш в Барнауле ради новостроек.
16:10:53 20-05-2026
А что делать с участками многодетных в Бельмесёво, которым само государство по решению суда так и не провело воду, свет, газ и дороги? Теперь за то, что государство само не исполняет решение суда об обеспечении участков многодетных жизненно необходимой инфраструктурой - так оно и штрафовать многодетных будет за неосвоение участков?
17:08:18 20-05-2026
Гость (16:10:53 20-05-2026) А что делать с участками многодетных в Бельмесёво, которым с... А зачем вы лезли в это бельмесево зная что там ничего нет?
17:11:48 20-05-2026
Гость (16:10:53 20-05-2026) А что делать с участками многодетных в Бельмесёво, которым с... То есть за все эти годы вы ничего не построили, участки заросли бурьяном и борщевиком (траву вы там явно не косите) , везде мусор? Вот в первых рядах у вас участки и изымут. Ни вам ни к чему.
17:27:20 20-05-2026
Шинник (17:11:48 20-05-2026) То есть за все эти годы вы ничего не построили, участки заро... А как строить без воды, дорог и света? Как жить без газа? Администрация по решению суда ОБЯЗАНА была коммуникации провести и не провела до сих пор.
17:35:36 20-05-2026
Гость (17:27:20 20-05-2026) А как строить без воды, дорог и света? Как жить без газа? Ад...
Вода в канистрах, дороги накатаете машинами, свет с бензо/дизель-генераторов. Газ в баллонах. Но вам проще пару десятилетий скулить, что вам все должны, но сами даже пятую точку не подвинете... Короче было бы желание, уже бы давно нулевой цикл завершили и домики/баньки под крыши подводили как минимум. Но вам это не надо.
17:45:11 20-05-2026
Гость (17:35:36 20-05-2026) Вода в канистрах, дороги накатаете машинами, свет с бенз... Во-во. Основная масса новых коттеджных городков так и строилась. А в некоторых до сих пор с водой беда.
17:38:46 20-05-2026
Гость (17:27:20 20-05-2026) А как строить без воды, дорог и света? Как жить без газа? Ад... Ну раз обязана... Думаю в течении лет 15-20 что нибудь да сделают.
18:21:36 20-05-2026
Гость (17:27:20 20-05-2026) А как строить без воды, дорог и света? Как жить без газа? Ад... Хорош скулить,участки бесплатно получили.
17:55:16 20-05-2026
Гость (16:10:53 20-05-2026) А что делать с участками многодетных в Бельмесёво, которым с... Выставьте на продажу. Может быть найдется тот кому эти участки нужнее. Вам они явно ни к чему.
18:20:38 20-05-2026
Гость (16:10:53 20-05-2026) А что делать с участками многодетных в Бельмесёво, которым с... А не надо было быть сильно хитроп...пыми. Получили участки на халяву,а теперь кто-то должен вам коммуникации, чтобы подороже продать? Идите ещё где-нибудь на болотах купите подешевле и нойте потом.
16:27:24 20-05-2026
Земля, за которую наши деды и прадеды жизни отдавали, теперь источник дохода для сомнительных личностей.
20:35:12 20-05-2026
Налог на дикую природу. Не хочешь уничтожать - плати. Естественно выгоднее в финансовом смысле будет уничтожение. Вот так вот с детства населению прививают ненависть к родной природе. При Ельцине такого не было.
15:35:04 21-05-2026
В этом году невероятно низкий спрос на стройматериалы. Про причины нет смысла разжевывать. Нет оборота, нет дохода, не будет движухи, закроются достаточно много спекулянтов. Касается в основном владельцев дорогих участков. От 300 000 и выше. Это в основном подмосковье.