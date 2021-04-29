Турнир с чаепитием. В Барнауле прошёл финал краевой школьной олимпиады по шахматам

Финальный этап краевой олимпиады школьников по шахматам прошёл в Краевом шахматном клубе в середине апреля 2021 года. Участвовали 19 учеников первых и вторых классов из 16 районов Алтайского края. Чтобы попасть в финал, молодые шахматисты прошли отбор школьного и муниципального этапов.
Участникам были предложены задания по истории шахмат, шахматные задачи и турнир. За каждое мероприятие начисляли баллы: чтобы выиграть, нужно полное знание истории, теории и практики шахмат.
В итоге победителем краевого этапа шахматной олимпиады по шахматам стал Святослав Скворцов из Славгорода. Второе место заняла Елизавета Кашперова из Белокурихи, третье место – Егор Бунин, представляющий краевую столицу.
После окончания олимпиады тренеры краевого шахматного клуба разобрали с участниками задания, указав правильные пути решения и совершённые ошибки. Мероприятие окончилось праздничным чаепитием. Каждый участник получил на память подарок от Федерации шахмат Алтайского края и краевого шахматного клуба.
Напомним, что с 2017 года на территории Алтайского края реализуют проект "Шахматы в школе". На сегодняшний день в проекте принимают участие более 200 общеобразовательных школ из 50 муниципалитетов региона. В 2021 году на средства краевого бюджета Министерством образования Алтайского края приобретут учебно-методические комплекты и шахматный инвентарь для запуска проекта ещё в 42 школах края. Уроки шахмат в школах – участниках проекта ведутся на протяжении двух лет в первых и вторых классах.
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