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Много и надолго: барнаульцы стали чаще брать займы на длительный срок

, ИА "Амител"
Получить крупную сумму под низкие проценты можно не только в банке, но и в МФО

Занимать деньги на длительный период стало так же быстро и удобно, как и брать обычные микрозаймы. Теперь практически в каждом МФО можно получить значительную сумму под низкие проценты. Такая услуга во многом не уступает популярным банковским продуктам. Разберём подробнее, в чём её преимущества.

Лояльность к клиентам

Кредит на долгий срок в банке может стать хорошей поддержкой при покупке жилья или запуске бизнеса. Но чтобы его получить, нужно официально работать, иметь определённый стаж и чистую кредитную историю, а также собрать большой пакет документов.

Преимущество микрофинансовых организаций – более лояльные требования к клиентам. Для оформления займа в МФО, как правило, достаточно минимального пакета документов, при этом сумма займа может достигать 500 тысяч рублей. Кредитная история при этом не так важна.

Быстрое получение денег

Как правило, подать заявку можно онлайн либо в офисе микрофинансовой организации. При этом вы получите деньги уже через несколько часов. Для сравнения: оформление банковского кредита обычно занимает от нескольких дней до двух недель. В это время сотрудники проверяют все документы заёмщика.

Постепенная оплата долга

При погашении займа в МФО сумму разбивают на платежи, которые можно вносить раз в две недели или в месяц. Это удобно для граждан, чей доход зависит от работодателя.

Кроме того, дробление долга может помочь заёмщику выплатить крупную сумму вовремя и не испортить свою кредитную историю.

Выгодные варианты

Хотя процентная ставка в МФО выше, чем в банках, займы на длительный срок имеют более низкие ставки по сравнению с займами до зарплаты. Кроме того, сегодня микрофинансовые организации предлагают разные варианты, например, заём под залог ПТС. Собственники автомобилей могут получить до 500 тысяч рублей наличными.

Важно, что машина при этом остаётся у собственника. Вы можете пользоваться автомобилем, как и раньше, единственное ограничение – не сможете его продать до снятия обременения. И самое главное – процентные ставки при таком виде займа намного выгоднее, чем при оформлении краткосрочного займа "до зарплаты".

Главное – обращайтесь только в компанию с хорошей репутацией, входящую в реестр ЦБ РФ, например, в финансовую группу "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Сотрудники компании помогут получить деньги в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём не включает скрытых платежей и комиссий – вы выплачиваете сумму, которую взяли по договору, в соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить ещё больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

Офис финансовой группы "Содействие":
Адрес: ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)
Тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)
График работы: пн-пт – с 09:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00 
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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на апрель 2021 года.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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