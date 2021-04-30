На Алтае двое мужчин проникли в дом сельчанина, чтобы высказать ему претензии

Двое жителей одного из сёл Кытмановского района предстанут перед судом из-за незаконного проникновение в дом местного жителя. Об том сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, мартовским вечером 2021 года двое молодых людей решили зайти к знакомому, чтобы поговорить. Как оказалось, одному из них не нравилось, что хозяин дома часто приходит к его родителям и подолгу у них гостит.
"Увидев, что дверь жилища заперта изнутри, мужчины вырвали засов и проникли в дом, в котором хозяин и его супруга уже спали, после чего стали высказывать претензии потерпевшему", – говорится в сообщении.
Следователи установили причастность обвиняемых к нарушению конституционных прав сельчанина на неприкосновенность его жилища и направили уголовное дело с обвинительным заключением прокурора в суд.
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