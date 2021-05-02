Воскресенье, 2 Май, 22:41

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,85
€ 90,59
10°


4823255 +8697
Обь
328см +38

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2021 Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
Новости

Глава Минздрава РФ заявил о напряжённой ситуации с коронавирусом

, ИА "Амител"
Под наблюдением находятся более 300 тысяч пациентов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой. По его словам, под наблюдением находятся более 300 тысяч инфицированных россиян. 

Министр также отметил, что майские праздники были специально продлены, для того чтобы разорвать цепь передачи инфекции.

По данным федерального оперативного штаба в России, с начала пандемии зарегистрировано 4 823 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 443 922 человека, умерли – 110 862, пишет ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что остановить распространение пандемии коронавируса в России не получится, если не сформировать крепкий популяционный иммунитет.

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
22:21
Глава Минздрава РФ заявил о напряжённой ситуации с коронавирусом 0
21:49
Замначальника ФСИН по Иркутской области арестовали за взятку 60 млн рублей 0
20:32
Голикова объяснила, зачем привитым от коронавируса сдавать ПЦР-тест 0
20:02
В Бийске из-за подъема воды закрыли понтонный мост 0
19:43
Полиция начала проверку после ложного сообщения о минировании московского театра 0
19:26
Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
19:16
Паводковая ситуация в Республике Алтай стабилизируется 0
18:49
СМИ: В Алтайском крае занизили показатель смертности от коронавируса 0
18:09
Барнаульские байкеры открыли новый мотосезон 1
17:45
Сотрудники Росгвардии в Новоалтайске задержали сбежавшего заключённого 1
17:14
Японский врач рассказал, как избежать старения в молодом возрасте 0
16:40
В московском театре сорвали спектакль, посвящённый протестам в Белоруссии 2
16:12
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Пасхой 0
15:43
Мотоциклист "залетел" под внедорожник в Барнауле 6
15:15
Более 3,5 тысячи человек с коронавирусом скончались за сутки в Индии 0
14:43
Ведущую шоу "Ревизорро" Ксению Милас подозревают в поножовщине 2
14:16
В Барнауле начали ремонт двора по адресу ул. Островского, 15 7
13:45
Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником 3
13:16
Из-за подъёма уровня воды в реке в Алтайском крае может подтопить село 1
12:48
В Роспотребнадзоре рассказали, как закончить пандемию коронавируса 4
12:17
Рыбака-браконьера задержали в алтайском селе 5
11:56
Россиянин собирается подать в суд на доктора Мясникова 4
11:15
Виктор Томенко принял участие в пасхальном богослужении в Бийске 7
10:55
Семь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
10:27
В МВД создадут приложение для борьбы с мошенниками 5
09:57
Россиянам рассказали, кто может получать две пенсии 1
09:15
Огромное пасхальное яйцо установили в Рубцовске 8
08:39
Мэрия потратит на барнаульский пляж в летнем сезоне почти 500 тысяч рублей 27
08:01
Что такое Пасха и почему этот праздник отмечают 40 дней? 17
07:41
Всем лопуха и крапивы. Какими блюдами будут кормить туристов на Алтае в 2021 году 0
07:32
Терапевт назвала самый коварный тип кашля 0
07:05
Самые большие и самые дорогие: необычные пасхальные яйца со всего света 0
06:21
Христос Воскресе! Как барнаульцы встретили Светлую Пасху 2
06:05
В Алтайском крае на Пасху потеплеет до +18°C 0
23:50
Пасхальное богослужение в Димитриевском храме Барнаула. Трансляция 0
23:08
Такой день. Открытие летнего турсезона на Алтае и подтопление домов 0
22:28
Бывшим лётчикам и шахтёрам повысили пенсию с 1 мая 3
21:56
На Алтае восстановили проезд до озера Телецкого 0
21:28
Почти 120 тысяч жителей Алтайского края полностью вакцинировались от ковида 0
20:51
Алтайской семье пришлось менять дверь после ошибочного штурма ОМОНа 8
20:22
Где посмотреть трансляцию пасхального богослужения в Барнауле 0
19:52
Шестибалльная магнитная буря накроет Землю в мае 0
19:14
Ветер сорвал крышу со здания на проспекте Красноармейском в Барнауле 2
18:43
В Барнауле загорелось двухэтажное здание. Видео 0
18:22
Как прошёл праздник "Цветение маральника" в Алтайском крае. Фоторепортаж 0
17:49
Алтайский край вышел на второе место в Сибири по убыли населения за 2020 год 8
17:30
Мобильные пункты вакцинации в майские праздники будут работать в особом режиме 0
17:09
В пасхальную ночь в Барнауле запустят общественный транспорт 0
16:50
Митрополит Сергий поздравил жителей Алтайского края с Пасхой. Видео 0
16:36
Девять тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.