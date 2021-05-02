Глава Минздрава РФ заявил о напряжённой ситуации с коронавирусом

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой. По его словам, под наблюдением находятся более 300 тысяч инфицированных россиян.
Министр также отметил, что майские праздники были специально продлены, для того чтобы разорвать цепь передачи инфекции.
По данным федерального оперативного штаба в России, с начала пандемии зарегистрировано 4 823 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 443 922 человека, умерли – 110 862, пишет ТАСС.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что остановить распространение пандемии коронавируса в России не получится, если не сформировать крепкий популяционный иммунитет.
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