СМИ: В Алтайском крае занизили показатель смертности от коронавируса

По данным Росстата, в Алтайском крае за март скончались 546 заражённых коронавирусом. Оперштаб указывает другую цифру, сообщает "Тайга. Инфо".
Согласно информации Росстата, в 364 случаях основной причиной смерти стал коронавирус, а в 182 он оказал или не оказал существенного влияния на развитие осложнений. В то же время, по данным оперативного штаба, в марте скончались 368 заразившихся. Оперативный штаб в своей статистике указывает смерти и от коронавируса, и от других причин, отмечает издание.
По статистике Росстата, в период с апреля 2020 года по начало апреля 2021-го в Алтайском крае умерло 5590 человек. В краевом оперштабе сообщают о 2708 смертях, с учётом смертей от "иных причин".
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