Названы сроки начала выдачи электронных паспортов в России

Электронные паспорта начнут выдавать в российских регионах не позднее 1 июля 2023 года и в зависимости от технической готовности. В Москве новшество начнут вводить раньше – не позднее 1 декабря 2021-го.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России, документы нового типа станут выдавать добровольно, начиная с 14 лет. "На первоначальном этапе предполагается выдать не менее ста тысяч таких паспортов", – сообщил собеседник агентства.
Кроме того, до конца года в Москве планируют запустить мобильное приложение с обозначением перечня услуг, которые доступны по электронному паспорту.
Напомним, что обновленный документ будет представлять собой пластиковую карту с персональными и биометрическими данными человека. По желанию в ней можно разместить электронную подпись. В процессе выдачи паспорта будет производиться цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков двух пальцев.
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