Акция "Бессмертный полк" пройдет в Камне-на-Оби на День Победы в очном формате

Общественная акция "Бессмертный полк" пройдет в городе Камень-на-Оби 9 мая в очном формате, об этом информирует газета "Каменские известия". Люди пронесут в руках портреты своих родных, участвовавших Великой Отечественной войне, с гордостью вспомнят подвиги предков, которые несмотря ни на что, подарили мирное небо своей стране.
Также на набережной Оби будет работать полевая кухня, запланирован концерт и салют. Днем в городе состоится автопробег "Маршрут памяти" и театрализованный митинг-концерт.
Напомним, в 2020 году общероссийскую акцию "Бессмертный полк" отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда ее впервые провели в дистанционном формате. В этом году организаторы сообщили, что 9 мая "Бессмертный полк" по России состоится также дистанционно. В Барнауле шествие "Бессмертного полка" состоится только онлайн.
В случае улучшения эпидемиологической обстановки, организаторы планируют провести акцию в традиционном формате 24 июня 2021 года.
Комментарии
Общественная акция "Бессмертный полк" пройдет в городе Камень-на-Оби 9 мая в очном формате
О, муниципальные власти Камня перешли в оппозицию? Может там выбрали главу администрации из КПРФ?
О так так везде же говорят запрещено, даже в Барнауле вон салюта не будет и полка не будет. А них там прям как в старые добрые времена. Ну возможно там просто все привились
С едриснёй в одной колонне идти считаю кощунством. Мои деды не за это погибли, а за свою Советскую власть.
Вряд ли еэровец ослушался бы партийное руководство. А если глава Камня коммунист, то колона будет коммунистическая
Кстати, коммунисты и социалисты могли бы и в Барнауле провести "Бессмертный полк" в очном формате. Вряд ли кто из власти рискнул бы дернутся на портреты ветеранов
У них мэр ни немец
У них мэр ни немец
Что это за намек?
4.05.2021 16:09
- гость -
Наличие немецкой фамилии не говорит что он немец.
У них мэр ни немец
nicht
Екатерина Великая немка была, для России много полезного сделала. Со скидкой на монархию, конечно
нифига сибе скидочки у вас...
выйду на ленинский с фотографией и пройду!!! от октября до старого базара...
чё будете винтить меня??!
ну если вы с Навальным пойдете, то да
не боись! не с этим либерастом...
-гость- 16:35
несите Кабаева, что б наверняка!
4.05.2021 15:57
гость
Там на прошлых выборах победили Справороссы, но потом под административным прессингом они перешли в ЕР