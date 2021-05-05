Центр "Мой бизнес" поможет предпринимателям наладить поставки в Армению

Центр "Мой бизнес" Алтайского края приглашает предпринимателей на встречу с делегацией из Республики Армения. Мероприятие пройдёт с 23 по 26 мая 2021 года в здании центра на Мало-Тобольской, 19.
Представители бизнес-сообщества Армении заинтересованы в таких направлениях товаров, как крупы, продукты мукомольной промышленности, сухие завтраки, детское питание и полезные добавки. Кроме того, армянским компаниям будут интересны:
- строительные материалы (гвозди, шурупы, дюбели, кисти, лампочки, электронные кабели, розетки, выключатели, автоматы);
- инструменты (дрели, пилы, рубанки, молотки, отвертки, кусачки);
- хозяйственные товары (губки, мыло, шампуни, тары, моющие средства);
- лечебная косметика, памперсы, иные аптечные товары;
- лакокрасочные материалы премиум и среднего класса для внутренних и внешней отделок.
Для подачи заявки и уточнения условий участия можно обращаться к специалистам центра "Мой бизнес" Алтайского края.
Центр "Мой бизнес"
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел. 8 800 222 8322
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