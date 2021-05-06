Депутаты предложили запретить членам экстремистских организаций избираться в Госдуму

Депутаты внесли в Госдуму проект, согласно которому представителям экстремистских общественных или религиозных объединений могут запретить участвовать в выборах в российский парламент. Об этом сообщает "Политсибру".
С инициативой выступила группа депутатов: единороссы Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Адальби Шхагошев, справедливороссы Николай Рыжак и Алексей Чепа, коммунист Ризван Курбанов, член ЛДПР Дмитрий Савельев.
Они предлагают внести в закон о выборах пункт о том, что депутатом не сможет стать гражданин, который причастен "к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которой в законную силу вступило решение суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации".
Комментарии
Половина депутатских СМИ каналов получила деньги от таких организаций, а значит их деятельность должна быть отмечена и в выборной рекламе они не должны работать!!! И где работа закона??? Или у нас выборочное применение закона, как с налогами, не всем платить полную ставку???