Последняя в Табунском районе участница ВОВ умерла в День Победы

9 мая умерла последняя в Табунском районе участница Великой Отечественной войны Анастасия Васильевна Попкова, сообщает Telegram-канал Ленина, 59. Ей было 97 лет.
"Правительство Алтайского края выражает искренние соболезнования родным умершей", – говорится в сообщении.
Как сообщает региональное Минсоцзащиты, Анастасия Попкова в Самарской области в семье батраков, отец рано умер, мать работала посудомойкой, чтобы прокормить четверых детей. К началу войны она закончила девять классов.
Попкова вместе с подругами, комсомолками, отправилась в военкомат, но военком отправил их домой, пообещав пригласить позднее. Только через четыре месяца пришла повестка, так она оказалась в 21-м отдельном женском учебном полку, на ускоренных курсах подготовки водителей для фронтов Красной армии.
18-летняя Анастасия Попкова окончила курсы с отличием, с похвальной грамотой, которую бережно хранит до сих пор. Её оставляли преподавать. Отказалась, решив ехать на фронт.
Попала в 19-ю гвардейскую механизированную бригаду 1-й Гвардейской танковой Краснознаменной армии. Там она получила свою первую машину – "полуторку", были и другие машины, на них она доставляла к линии фронта боеприпасы. Часто оказывалась в очаге боевых действий, приходилось самой разгружать тяжёлые ящики и снова на склад. Бомбили нещадно, иной раз выпрыгивала из машины на ходу.
В Варшаве при переправе через Вислу угодила под бомбёжку и вместе с машиной оказалась в реке, к счастью, осталась живой. Во время войны часто оказывалась в очаге боевых действий, за что и получила свои многочисленные медали.
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