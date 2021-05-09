Минсоцзащиты РФ не собирается ежегодно продлевать майские праздники

Министерство труда и социальной защиты России не собирается на постоянной основе делать майские праздники продлёнными. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков, сообщает РИА Новости.
Напомним, что президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом майские праздники длятся 10 дней подряд – с 1 по 10 мая. На такую меру власти пошли чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в России.
При этом оплачивались нерабочие дни в обычном размере.При этом части работников, не считая экстренные службы, все же пришлось выйти на работу, а алтайские бизнесмены негативно отнеслись к инициативе.
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