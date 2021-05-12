Мошенник похитил у жителя Алтайского края почти полтора миллиона рублей

56-летний житель Павловска стал жертвой мошенников и лишился почти полутора миллионов рублей. Мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Установлено, что сельчанину позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец доложил, что счёт мужчины атакуют мошенники.
"Испуганный мужчина выполнил все рекомендации неизвестных, в результате не только оформил на себя кредиты, но и перевёл денежные средства на несколько счетов, которые ему продиктовали звонившие", – говорится в сообщении.
В общей сложности житель Павловска лишился 1,404 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".
Комментарии
Кредит сто пудов не спишут банки. Мне кажется нужно такие вещи делать проблемой банков, а не их абонентов. Пусть банки разрабатывают лучше защиту от таких списаний.
оформил на себя кредиты
Есть подозрение, что без сотрудников банка это не обошлось
оформил на себя кредиты
По закону есть требование к форме договора, ощущение, что понятие письменной формы для получения кредита специально упростили. Для таких вот случаев. Не надо приходить, подписывать, подтверждать личность
Какая то глупость в сообщении. Как можно связать атаку на счета,логично подумать что дебетовые и получение кредитов? Это наверное из сводки полуобразованных следачков? И Амик сам не почитал и не подумал? Или я что-то не знаю?)))
Только банк виноват в утечке персон данных, наобум звонить никто не будет. Вы заметили что мошенники звонят тем у кого на счетах деньги есть? То то