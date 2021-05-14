Власти РФ отсрочили ограничения для консульства США в России

Власти России проинформировали консульство США о намерении отложить запрет на наём местных граждан в посольство. В связи с этим дипмиссия на месяц продлила оказание ряда услуг, которые ранее намеревалось остановить с 15 июня.
"Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наём местных граждан", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте консульства.
Из-за этого посольство решило продлить оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.
Напомним, что из-за российских ограничений посольство США в России прекращает оказание услуг для россиян и теперь будет обслуживать только собственных граждан. Теперь консульские услуги, в том числе и получение виз неиммиграционного и недипломатического характера, недоступны для жителей страны.
Пока неизвестно, вернут ли в посольстве США консульские услуги для жителей России в связи с приостановлением ограничений со стороны властей РФ, однако ряд экспертов указывает на такую возможность.
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