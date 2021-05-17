Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в Греции

Для того чтобы вдвоём отдохнуть в Греции неделю, потребуется примерно 205 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты портала Tourdom.ru.
Для подсчёта эксперты смотрели цены в городе Эретрия, который находится в 95 километрах от Афин. Поездка до него на такси будет стоить около 11 тысяч рублей. Заселиться в двухзвёздочную гостиницу на неделю можно за 23 тысячи рублей. Отели с категорией выше будут стоить дороже.
Самой затратной частью путешествия станут авиабилеты. Так, цена перелёта для одного человека по маршруту Москва – Афины составит от 85,5 тысячи рублей. Чтобы приобрести багажный тариф, туристам необходимо будет доплатить ещё около 16,5 тысячи рублей на каждого.
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