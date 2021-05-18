На Потоке в Барнауле неизвестные "украли" несколько погребов

Жительница города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказала о том, что неизвестные выкопали несколько погребов. "Землекопы" даже придумали себе легенду.
"Вот так на Потоке воруют металл. Выкапывают погреба. Двое человек в наколках копают, а третий, водитель "Газели", дёргает за трос машиной", – написала подписчица сообщества.
По её словам, копатели говорили людям, что они работают от ЖЭУ, но жильцы дома позвонили и узнали, что никаких работ от организации не проводилось.
"Металл подорожал, и дельцы на халявную прибыль сразу тут как тут. Водитель "Газели" даже за голову взялся. Полицию вызывали, но пока они ехали 40 минут, землекопы уже успели погрузить творила от погреба и уехать. Теперь яма стоит раскопанная и опасная для детей", – дополнила женщина.
Комментарии
Время погребов закончилось.
норм затея, а засыпать заставить собственников
Вообще погреба эти давно ликвидировать надо, некоторые сгнили и провалились уже.
Дак это по любому Саватей украл после принятия двух волшебных кувшинчиков муравьиного с Карлушей! Я видел как они там тёрлись!
"Полицию вызывали, но пока они ехали 40 минут", так правильно, сообщили то о краже, а полиция разве спешить работать... Надо было сказать, что там стоит человек с плакатом "долой путина"! Через две минуты прилетели бы!
Руки прочь от погркбов! Вы-то выросли, а где новое поколение познает радости первого опьянения пивом и первого секса? Где деревенским гостям прикажете шашлыки жарить?
Спасибо за хорошую бизнес-идею.
из 20 ти во дворе пользуются 2-3, остальные становятся реальной ловушкой
все эти ямы незаконны поэтому не жалко пусть на металл сдают
Достали эти погреба!
Завалить все и травку посеять!