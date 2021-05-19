Практическое занятие: в барнаульской школе прошёл открытый урок по биатлону

Урок биатлона прошёл 17 мая 2021 года в школе № 78. Молодые спортсмены и их наставники рассказали детям о биатлоне, а также на практике показали элементы тренировочной работы и дали возможность ученикам пострелять самим.
Мероприятие прошло в рамках проекта "Биатлон в школы – биатлон в ГТО", который организует Барнаульская федерация биатлона совместно с АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая" и Фондом социальных проектов Александра Локтева.
"Традиционно 78-я школа отличается высоким уровнем военно-патриотического воспитания, и сегодняшний мастер-класс вызвал неподдельный интерес среди учеников. Это было видно по эмоциям, горящим глазам и желанием попрактиковаться", – отметил основатель Фонда социальных проектов Александр Локтев.
Чтобы проект получил достойное развитие, вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов оказал весомую помощь Алтайскому краю. Он на личные средства приобрёл для Барнаульской городской федерации биатлона 10 винтовок и 20 установок для стрельбы, с которыми сейчас спортсмены и посещают школы.
Две винтовки и две установки из старого арсенала Барнаульская федерация биатлона оставила школе № 78. Их безвозмездно передали учебному заведению, чтобы у детей была возможность продолжить тренировки.
Первыми в России такой урок провели в феврале этого года в Кургане. Опыт признали удачным и масштабировали на всю страну. Сейчас в проекте участвуют более 30 регионов, в том числе и Алтайский край.
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