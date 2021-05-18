Санатории Алтайского края оказались самыми популярными в Сибири

Санатории Алтайского края назвали самыми популярными в Сибири, причём в цене они уступили только учреждениям Республики Алтай. Такой рейтинг здравниц составил портал "Санатории-России.рф".
Согласно оценкам экспертов, суточное размещение в алтайском санатории обойдётся в 4390 рублей. Выше стоимость оказалась только в Республике Алтай – 4430 рублей.
Второе место по популярности занимают здравницы Новосибирской области (3410 рублей за ночь), третье – Омская область (2750 рублей), четвёртое – Иркутская область (2890 рублей). Республика Алтай с самым дорогим санаторным отдыхом в Сибири оказалась на пятом месте.
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