Памятник эвакуированным в годы войны на Алтай заводам установят в Барнауле

22 июня в Барнауле установят памятный знак заводам, которые были эвакуированы в Алтайский край в годы Великой Отечественной войны. Высота монумента составит около шести метров, а основные работы по его созданию почти завершены, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и энергетики региона.

Глава ведомства Вячеслав Химочка выразил мнение, что монумент "станет символом уважительного отношения всех послевоенных поколений к истории своего края, к людям, тяжёлым трудом приближавшим Победу".

"На мой взгляд, наша важнейшая задача – сохранить память о тех людях, которые каждый день буквально в нечеловеческих условиях ковали Победу в тылу. В крае пока нет ни одного памятника этому человеческому подвигу. Я уверен, каждый, кто принимал участие в создании памятника эвакуированным предприятиям, заводам Победы, так мы их называем, – вложил в этот памятник частичку своей души", – рассказал министр.

Первоначально идею создания такого памятника высказали в Союзе промышленников Алтайского края. Региональное правительство инициативу поддержало, увековечить память об эвакуированных заводах было решено ещё в 2020 году, но пандемия скорректировала эти планы.

Гранит для памятника подготовили в Саяногорске, а литьё бронзовых элементов выполнили в Рубцовске. При этом памятник построили полностью за счёт средств промышленных предприятий. Его установку запланировали на 22 июня в сквере Кири Баева на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров. Именно там фактически и начинается въезд в промзону.