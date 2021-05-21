Эксперты назвали причину, по которой всё дорожает

Одной из причин роста на все продукты эксперты называют повышенный спрос на растительное топливо. Спрос на бобы, кукурузу и другие культуры со стороны производителей биотоплива провоцируют рост цен на продукты питания, сообщает Bloomberg.

"Наступает день расплаты. Цены на пальмовое и другие растительные масла растут. Когда нефтеперерабатывающие заводы прекратят превращать пищевое чистое масло в возобновляемое дизельное топливо?" – интересуется эксперт Green Plains Тодд Беккер.

Также, по информации агентства, цены на продукты по всему миру продолжат расти из-за реализации программ по борьбе с изменением климата, пишет "Лента".