Заводы Tesla могут появиться в России

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что Tesla скоро появится в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо России официальные представительства бренда могут открыть в Казахстане и ряде других стран СНГ. Кроме того, Илон Маск отметил, что всерьез рассматривает возможность размещения заводов, производящих автомобили Tesla, на территории России.

"У нас есть завод в Шанхае. <…> Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира", - сказал предприниматель во время выступления на российском марафоне "Новое знание" .

Ранее сообщалось, что Илон Маск после участия в шоу Saturday Night Live лишился 20 миллиардов долларов.