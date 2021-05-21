Сборная России обыграла сборную Чехии на чемпионате мира по хоккею

Сборная России стартовала на чемпионате мира по хоккею с победы над сборной Чехии. Отечественные хоккеисты одержали верх – 4:3.

Счёт открылся уже на пятой минуте матча – Антон Бурдасов забил шайбу при игре в большинстве. На девятой минут ответный гол забил Якуб Флек.

На 36-й минуте Артём Швец-Роговой забил шайбу при игре в меньшинстве, однако спустя полторы минуты Якуб Врана сравнял счёт. Позднее, на 45-й минуте, Александр Барабанов вновь поразил ворота соперников, но на 57-й минуте Доминик Кубалик смог забить шайбу при игре чешской команды в меньшинстве.

Вырвать победу удалось почти перед самым концом матча: на исходе 59-й минуты Михаил Григоренко забил шайбу с подачи Ивана Проворова.

Следующая игра сборной России состоится 26 мая. Оппонентами российских хоккеистов станут спортсмены из Дании.