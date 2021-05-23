Цены на красную икру в России достигли максимума за 10 лет

За последний год в России резко выросли цены на красную икру. Одни килограмм лососевой игры подорожал на 30%, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

В апреле цена составляла 4,7 тысячи рублей. Это абсолютный максимум с 2011 года. Специалисты отмечают, что икра дорожает с июня прошлого года. Впервые планку в четыре тысячи рублей она преодолела в ноябре 2020 года.

Представители крупных компаний-производителей подтверждают значительный рост цены на продукт и связывают его с несколькими факторами, среди которых низкий улов на Дальнем Востоке, повышение стоимости оптовой закупки и сезонность товара.