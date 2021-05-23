Цены на красную икру в России достигли максимума за 10 лет

За последний год в России резко выросли цены на красную икру. Одни килограмм лососевой игры подорожал на 30%, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
В апреле цена составляла 4,7 тысячи рублей. Это абсолютный максимум с 2011 года. Специалисты отмечают, что икра дорожает с июня прошлого года. Впервые планку в четыре тысячи рублей она преодолела в ноябре 2020 года.
Представители крупных компаний-производителей подтверждают значительный рост цены на продукт и связывают его с несколькими факторами, среди которых низкий улов на Дальнем Востоке, повышение стоимости оптовой закупки и сезонность товара.
Комментарии
Еще бы за 50 лет посчитали. А чо такого?
А на растительное масло разве не максимум за 10 лет?
На те же консервы из сайры разве не максимум?
А сахар?
А яйца?
А...?
23.05.2021 09:11
- гость -
А чо такого?
У Вас зарплата поднялась на 390 %?
Дело не в низком улове. Горы рыбы протухают на берегу. Нет переработки и холодильников. Не умение организовать производство на всех уровнях.
Мне одному представляется что недавно поставленный хозяйствовать в нашем славном государстве премьер министр фамилия которого начинается на букву "М" действительно представляет чудака на букву "М"?
23.05.2021 09:24
- гость -
В 2000-х средняя зп в алтайском крае была 5-7 тысяч. Это хорошо помню.
Как бутто все другое подешевело . Метал в два раза прыгнул с прошлого года, все что в пандемию раздали надо вернуть.
Зато у нас есть МПО Вагуль с бюджетом 61 триллион рублей. 470000 пайщиков.
Свекла подорожала на 400%