Почти 8,5 тысячи случаев COVID-19 подтвердили в России

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 8406 – до 5 009 911 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2487 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+851) и Московской области (+766). Алтайский край (+62) на 24 мая занимает 31-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 624 212 человек, в том числе 6450 – за последние сутки.

Скончались ещё 319 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 118 801 летальный исход.