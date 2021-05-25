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В Роскачестве рассказали, какие товары ни в коем случае нельзя покупать из вторых рук

, ИА "Амител"
Зачастую лучше совершить покупку в специализированном магазине
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Замруководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов рассказал, какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук. Его слова приводит "ИА Прайм".

"Не стоит покупать произведённые самостоятельно продукты, если они продаются вне торговых помещений. Вы не можете быть уверены в качестве и безопасности такой продукции на 100%", – пояснил специалист, предупредив, что опасной может быть покупка и потребление и промышленных продуктов.

Кроме того, продавец, вероятно, обманет покупателя и при продаже брендовой одежды с рук. По словам Борисова, в этой среде много контрафакта, и не исключено, что купленная вещь окажется далеко не оригинальной.

Мелкую и бытовую технику также лучше приобретать в специализированных магазинах. При покупке с рук всегда есть вероятность, что технику уже ремонтировали в кустарных условиях, а гарантийный талон может быть аннулирован.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.05.2021 09:57
- гость -

Не стоит покупать произведённые самостоятельно продукты, если они продаются вне торговых помещений
То есть лучше покупать пальму, фасованную на заводе, чем молочко в деревне?

25.05.2021 10:15
- гость -

Про брендовые вещи посмешили. В сити был фмрменный отдел адаидас, который продавал китайские подделки по цене бренда. И таких куча по городу предприимчивых, но не честных продавцов. В нашем сильно периферийном городе гнаться за брендовой одеждой - себя не уважать, обманут 100%

25.05.2021 10:45
- гость -

Варенье из сосновых и пихтовых иголок в горном тоже покупать нельзя???
а вкусссно

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