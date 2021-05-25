В Роскачестве рассказали, какие товары ни в коем случае нельзя покупать из вторых рук

Замруководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов рассказал, какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук. Его слова приводит "ИА Прайм".

"Не стоит покупать произведённые самостоятельно продукты, если они продаются вне торговых помещений. Вы не можете быть уверены в качестве и безопасности такой продукции на 100%", – пояснил специалист, предупредив, что опасной может быть покупка и потребление и промышленных продуктов.

Кроме того, продавец, вероятно, обманет покупателя и при продаже брендовой одежды с рук. По словам Борисова, в этой среде много контрафакта, и не исключено, что купленная вещь окажется далеко не оригинальной.

Мелкую и бытовую технику также лучше приобретать в специализированных магазинах. При покупке с рук всегда есть вероятность, что технику уже ремонтировали в кустарных условиях, а гарантийный талон может быть аннулирован.