Нарисуй новый мир: как арт-терапия и ИЗО помогают освободиться от психологических проблем

Бешеный ритм, строгие дедлайны и многозадачность – так выглядит жизнь современного человека. Загнанный, как лошадь, – говорим мы сами о себе и признаём, что абсолютно разучились отдыхать. Как результат – болезни и постоянный стресс. Организм нуждается в полноценном восстановлении, но даже при большом желании многие люди просто не могут отключиться от работы и сбросить напряжение. Почему так происходит и как себе помочь, рассказала психолог Наталья Булыгина.

Посмотреть на страхи безопасно

У трудоголизма может быть несколько причин. Иногда человек много работает, потому что у него сложная экономическая ситуация. А иногда – это следствие серьёзной психологической травмы или внутренней, с детства выученной установки "должен", объясняет Наталья Булыгина.

Подавленные чувства влияют на нашу жизнь независимо от того, когда произошло травмирующее событие. Чтобы проработать ситуацию, изменить к ней отношение, отпустить её, нужны внутренние силы. Но их нередко просто не хватает.

"Что значит проработать? Это значит наладить связь с самим собой, наконец-то услышать себя, понять, где спряталась боль и устранить причины. Одному это сделать сложно, страшно и, как правило, люди избегают решения проблем. И это вполне понятно: в нас природой заложено уходить от страшного, болезненного. Даже диалог с психологом не исключает болезненность воспоминаний и их проработку. Но есть способы мягкого взаимодействия. Чтобы не вызывать сопротивление психики и не активировать защитные механизмы, можно подойти к решению задач через арт-терапию", – объясняет психолог.

Такой подход специалисты называют экологичным. Когда в руки попадают краски и кисти, пластилин, глина, песок, защитные барьеры рушатся, так как нет надобности "ковырять" больное.

"Не всегда нужно опираться только на рациональность ума. Творческое, спонтанное начало человека творит чудеса. Сам того не подозревая, человек независимо от возраста, будет рисовать, лепить то, что ему поможет стать сильнее. На песке, на бумаге, с помощью глины или пластилина проще нарисовать страх, например, или боль, а потом аккуратно прикоснуться к причинам её появления. Неосознанно происходит самоисцеление", – отмечает Булыгина.

По словам психолога, на консультацию нередко приходят люди, у которых, казалось бы, есть всё: работа, отношения, дети, но счастливыми они себя не чувствуют. Человек не понимает, что с ним происходит и даже убеждает и себя, и специалиста, что оснований для такого состояния нет. А причина порой спрятана в глубинах памяти. В таких ситуациях и выручает арт-терапия. Любимый метод Булыгиной – занятия с песком (дианалитическая психотерапия).

"Приходя на консультацию, люди могут немного смущаться. Им кажется, что это слишком по-детски. Однако когда человек погружает руки в песок, включается то самое ресурсное – детское – состояние, в котором и спрятан интерес, умение абстрагироваться, прощать, проще относиться к своим ошибкам. Незаметно для себя человек отключает сверхконтролирующую взрослую часть и, опираясь на свою детскую "жизнелюбивую" часть, не анализируя и не стараясь, а вполне свободно и легко выстраивает на песке всевозможные миры, тупиковые ситуации, повторяющиеся сны, переносит на песок свои проблемы", – рассказывает психолог.

Она объясняет, что когда все эти проблемы становятся видимыми со стороны, легче и быстрее найти решение.

"Это как писать сценарий, прикасаться к болевым местам, но не своим, а героя книги. Меняя ситуацию во время "игры", человек находит способ решить практически любую проблему. И что самое главное, он делает это сам. Это важно, так как именно в свои силы мы перестаём верить. Именно себе, в первую очередь, перестаём доверять, а это как раз и отнимает силы и желание делать что-то важное для себя и приводит к накапливающейся неудовлетворённости, повышению тревожности, паническим атакам и так далее", – говорит психолог.

Наталья отмечает, что человек, позволивший себе прикоснуться к своей детской части, становится счастливее: "Ну а в процессе пересыпания песчинок сквозь пальцы и самой игры уже начинается тот долгожданный и несправедливо "изгнанный" отдых. Возвращаются потускневшие краски жизни".

Раскрась свою жизнь

Арт-терапия, к числу которой относятся занятия живописью и графикой, сродни медитации, она помогает бороться со стрессами в любом возрасте. Рисуя, вы отвлекаетесь от насущных проблем, расслабляетесь и успокаиваетесь, говорят психологи.

Научиться рисовать с нуля в Барнауле можно в студии PROИЗО . Здесь, независимо от возраста и пола, можно пройти курсы живописи и графики, научиться рисовать, даже если раньше вы никогда этого не делали. И если в начале творческого пути вы часто будете задаваться вопросом, что нарисовать, то вскоре идеи будут приходить сами собой.

Регулярно бывать наедине с красками или карандашами – залог душевного здоровья. Это прекрасный вариант отдыха, который помогает решать новые проблемы и задачи через рисунок. А ещё рисование помогает взглянуть на вещи под другим углом и увидеть разные варианты развития событий: каждый штрих, каждый взмах кисти – это выбор, от которого будет зависеть конечный результат.

Вы узнаете, что ошибка – это не катастрофа, а возможность: так, неверно проведённая линия или случайное пятно могут подсказать новый сюжет или создать интересного персонажа.

Кстати, нередко подобные мастер-классы помогают людям раскрыть в себе новые таланты. Человек продолжать заниматься рисованием или другим видом искусства, и для кого-то это становится любимым хобби, а для кого-то – даже новым способом заработка.



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